Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа обсуждали возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландия в бессрочное владение.

Об этом в среду со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров по покупке острова, не уточнили, в течение какого времени планировались выплаты. Сумма была определена исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. В 2017 году глава минфина Дании Кристиан Енсен (в должности с 2016 по июнь 2019 годы) оценивал эту статью расходов в 4,3 млрд крон в год, что примерно соответствует оглашенной источниками газеты цифре.

Чтобы стимулировать Данию к подписании сделки, американские чиновники рассматривали опцию дополнительной крупной единовременной выплаты в казну скандинавского королевства. Сумма этой части сделки не уточняется.

Minval.az