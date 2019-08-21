Киану Ривз снова сыграет главную роль в «Матрице».

Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс. Режиссером, сценаристом и продюсером станет Лана Вачовски – «настоящий провидец», по мнению председателя Warner Brothers Тоби Эммериха.

Съемки нового фильма стартуют в начале 2020 года, передает РИА Новости. В работе над сценарием также участвовали Дэвид Митчелл и Александр Хемон.

Лана Вачовски рассказала, что некоторые идеи для фильма родились еще 20 лет назад, но все так же актуальны. Она призналась, что счастлива вернуть своих героев в жизнь и благодарна за шанс «поработать с друзьями».

Киану Ривз переживает творческий подъем. В текущем году вышел третий фильм о Джоне Уике с его участием. Кроме того, актер сыграл в комедии Netflix «Ты – мое сомнение», а также озвучил одного из героев в мультфильме «История игрушек – 4».

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