Создание в Азербайджане специализированных лабораторий для проведения расшифровок «черного ящика» с точки зрения финансов нецелесообразно, заявил в беседе с Minval.az военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров.

«К тому же такой необходимости нет. Слава Богу, у нас не так часто происходят авиакатастрофы, — отметил У. Джафаров. — Поэтому создание в стране такой спецлаборатории невыгодно. В мире действуют несколько аналогичных структур. И не обязательно для проведения расшифровки посылать в Москву «черный ящик», так как мы можем обратиться к той же братской Турции, или к иной стране, которая может дать четкий ответ на поставленные вопросы».

Тем не менее, военспец согласен с тем, что в Азербайджане при Минобороны необходимо создать специальную службу, которая будет задействована при чрезвычайных ситуациях, когда возникнет необходимость, к примеру, обнаружить и поднять со дна Каспия военную или гражданскую технику:

«Такую службу нужно было создать давно. Как, к примеру, при генштабе ВС Турции. У нас при Минобороны существует водолазная служба ВМС, а для случаев, аналогичных тому, что произошло с МиГ-29, есть специальная служба при МЧС», — подчеркнул У.Джафаров.

При этом эксперт отметил, что случай с крушением МиГ-29 еще раз доказал, что правительство должно приобрести необходимое оборудование, необходимое для обнаружения и спасения техники и потерпевших не только на суше, но и на воде.

Он напомнил, что, в основном, для поиска самолета и пилота были привлечены турецкие специалисты. А их российские коллеги так и не приступили к поискам, хотя это и было анонсировано. Оборудование, в основном глубоководные аппараты, задействованные в поисках, были доставлены из Турции. Кроме того, У. Джафаров впервые сделал откровенное признание «Минвалу»:

«В принципе, еще вначале поисков находили отдельные части тела нашего пилота. Хотя об этом Минобороны не сообщало, а СМИ все еще лелеяли надежду на то, что пилот будет найден живым. Но я уже тогда знал, что его нет среди живых, так как самолет рухнул в море с большой высоты, и шансов выжить у него практически не было. Информацию о том, что происходило в двух шагах от нас, мы получали со стороны Минобороны Турции. Что это за подход? Минобороны Турции сообщает, что найдены фрагменты МиГ-29… Ну что это за координация? Это же позор!».

Бахтияр Сафаров

Minval.az