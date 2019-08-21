Власти КНР должны обеспечить сохранность Великой Китайской стены, которая является одним из главных символов нации.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает в среду официальный портал КПК в социальной сети WeChat «Сюэси сяоцзу».

«Великая Китайская стена, как и реки Янцзы и Хуанхэ, — важный символ китайской нации. Это важное проявление духа нашего народа, — подчеркнул он в ходе инспекционной поездки на северо-запад страны. — Мы во что бы то ни стало должны относиться внимательно к своему культурно-историческому достоянию, защищать этот неиссякаемый духовный источник».

Китайский лидер посетил провинцию Ганьсу, где находятся наиболее древние фрагменты этого всемирно известного оборонительного сооружения.

Minval.az