Американский актер Сильвестр Сталлоне разместил на своей странице в инстаграме новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».
Отмечается, что фильм должен выйти на экраны 20 сентября этого года. При этом в ролике содержатся отсылки к фильму «Рэмбо: Первая кровь 2», который вышел в 1980-х. Судя по ролику, в последней части киноэпопеи герой Рэмбо снова встанет на путь мести.
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BRAND NEW TEASER !! I am re-posting this FULL frame! IT GETS BETTER THE 2ND TIME.. “… They started it, I will end it!” Rambo said. Coming September 20