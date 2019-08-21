Американский актер Сильвестр Сталлоне разместил на своей странице в инстаграме новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь».

Отмечается, что фильм должен выйти на экраны 20 сентября этого года. При этом в ролике содержатся отсылки к фильму «Рэмбо: Первая кровь 2», который вышел в 1980-х. Судя по ролику, в последней части киноэпопеи герой Рэмбо снова встанет на путь мести.

Minval.az