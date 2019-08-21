Иванка Трамп вновь оказалась в центре социальной дискуссии, на этот раз ее спровоцировали фото Иванки из отпуска. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Guardian во вторник, 20 августа.

Дочь президента опубликовала фотографии с мужем на отдыхе на курорте в Вайоминге. Женщине поспешили напомнить, как разрушительно сказываются на экологии и климате решения и взгляды ее отца, в частности его решение выйти из Парижского соглашения.

 

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Love. Wonder. Wander. Repeat.

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Не пропустили пользователи и фото с детьми, на котором Иванка фотографируется утром со своими детьми после пробуждения. Пользователи поспешили напомнить ей, что на границе США и Мексики у родителей продолжают отнимать их детей и не говорят, когда они увидятся вновь. В частности, в воскресенье у матери-беженки отобрали грудного младенца.

 

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Sunday morning vibes ⛺ We go together like campfire and marshmallows! #camping

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

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