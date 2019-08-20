В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме, а когда пришёл в себя, то не узнал благоверную, сообщает «Лайф» со ссылкой на Scottish Daily Record.

Житель области Уэст-Лотиан Крис Мэллон помогал портье отеля отнести подарки в номер для новобрачных. Мужчина споткнулся о ступеньки лестницы и провалился в зазор в перилах. В результате он упал с высоты более 3,7 метра.

Мэллон сломал череп, позвоночник, кисти рук, плечо, получил ушибы, а также повредил сердце и лёгкие. Медики сравнили его состояние с выжившим после автокатастрофы.

Шотландец провёл десять дней в реанимации, а когда очнулся, врачи обнаружили, что он частично потерял память.

— Я видела, как он пришёл в себя, но он был очень-очень смущён, потому что даже не знал, что мы женаты, — рассказала супруга Мэллона Аврил.

Девушка решила напомнить супругу об их свадьбе и стала напевать композицию, под которую они танцевали на торжестве. Мужчина начал подпевать, и к нему частично вернулись воспоминания.

После этого Мэллон ещё несколько недель оставался под присмотром врачей. У него обнаружили пневмонию, из-за чего мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Изначально медики прогнозировали, что на восстановление потребуется полтора года, однако спустя месяц мужчина уже вернулся домой. Пока ему запрещены занятия спортом и любая интенсивная двигательная активность. Он не слышит левым ухом, не чувствует запаха и вкуса еды.

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