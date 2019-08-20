Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7)», — цитирует пресс-служба Белого дома Трампа.

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