Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.
«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7)», — цитирует пресс-служба Белого дома Трампа.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.
«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7)», — цитирует пресс-служба Белого дома Трампа.
Дата: 2019/08/20 23:25
Раздел: Новость
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