33-летняя Леди Гага стала в этом году постоянной «гостьей» скандальных хроник. Ее личная жизнь развивается так стремительно, что репортеры не поспевают за певицей…

Последнюю новость о Леди Гага поведало издание «National enquirer». Оно сообщило, что у певицы появился еще один ухажер. Это 48-летний актер Джереми Реннер, звезда франшизы «Мстители». Причем, хотя информация о романе Леди Гага с Реннером просочилась в СМИ буквально на днях, как утверждает информатор «National enquirer», пара начала встречаться еще несколько месяцев назад.

Между тем, совсем недавно репортеры подловили Леди Гага в популярном лос-анджелесском ресторане Granville в компании 37-летнего режиссера Дэна Хортона. Причем, пара не просто мирно беседовала за трапезой. Папарацци удалось заснять, как певица, облаченная в ультракороткие шортики, страстно целовала Хортона в губы.

То есть получается, что Гага встречается с двумя мужчинами одновременно — как минимум. А ведь еще нашлись свидетели, которые утверждают, что видели, как в прошлом месяце певица со своими вещами заселялась в дом Брэдли Купера, из-за романа с которым, его, якобы, и бросила Ирина Шейк. И никаких сообщений о том, что Гага порвала отношения с Купером, пока что не поступало. То есть похоже, что певица, расторгнувшая в феврале этого года помолвку со своим женихом Кристианом Карино, крутит параллельно целых три романа, отмечает издание «7Дней».

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