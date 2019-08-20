Пакистан намерен обратиться в Международный суд ООН по поводу разногласий с Индией по спорному региону Кашмир.

Как передает РИА Новости, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Исламской Республики Шах Мехмуд Куреши.

«Изучив все правовые аспекты вопроса, Пакистан принял решение обратиться в Международный суд ООН по кашмирскому досье», — сказал Куреши в беседе с телеканалом Ary News. Министр добавил, что в ближайшее время правительство страны намерено публично более подробно разъяснить свою позицию по данной теме.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.

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