В некоторых районах Ирака и Сирии боевики террористической организации «Исламское государство» стали сильнее, чем три-четыре года назад.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Это сложно. Определенно, есть районы, где ИГ сегодня сильнее, чем они были три или четыре года назад, но халифата нет, и их возможность осуществлять внешние атаки значительно снизилась, мы значительно уменьшили эту угрозу, не полностью, но в значительной мере» — сказал Помпео в интервью телеканалу CBS.

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