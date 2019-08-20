Итальянский премьер Джузеппе Конте анонсировал, что уходит в отставку. Об этом он сказал в эфире Corriere. TV.

По его словам, он в ближайшее время подаст прошение об его увольнении с должности президенту страны Серджо Маттарелле. Причиной такого решения стал политический кризис в Италии.

Он отметил, что направится к итальянскому лидеру после заседания с заявлением об увольнении.

«Я вручу ему прошение об отставке», — подчеркнул Конте.

«Газета.ру» отмечает, что Конте занимал должность председателя Совета министров Италии с 1 июня 2018 года.

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