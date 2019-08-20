Переговоры президентов России и Франции в форте Брегансон были насыщенными, конструктивными и доверительными.

Владимир Путин вернулся в Москву ближе к 6 утра из Франции, где до позднего времени продолжались переговоры, рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Основной набор тем для обсуждения президенты обозначили во время пресс-конференции, которая инновационно на этот раз предшествовала самим переговорам», — напомнил он.

«Беседы, действительно, получились и в формате с глазу на глаз, и с участием двух делегаций, также отдельно двух министров иностранных дел, по линии помощников по международным делам — пока президенты общались друг с другом», — отметил представитель Кремля.

«Все это можно охарактеризовать как очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог», — продолжил Песков. «Лидеры «сверили часы» по основным вопросам двусторонней и международной повестки. Это была и Украина: весьма экспертно, развернуто обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы не проводить встречу ради встречи», — сказал он.

Также Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обменялись мнениями по ситуации в Сирии — это и процесс формирования конституционного комитета, и перспективы урегулирования, и возвращение беженцев, сообщил представитель Кремля. Затрагивались и многие другие региональные конфликты: Балканы, Карабах, достаточно серьезно говорили по климату, много — про освоение Арктики, в этом французские компании принимают участие, уточнил он.

«Переговоры в целом были позитивные», — оценил Песков. «Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты: и по которым есть совпадение мнений, и по которым есть разногласия», — заметил он.

Minval.az