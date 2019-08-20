Турция не намерена менять местоположение наблюдательного пункта близ охваченного боями города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

«Мы не планируем перемещать 9-й наблюдательный пункт куда-либо», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, чьи слова приводит газета «Дейли Сабах».

«Сирийскому режиму не следует играть с огнем, у нас есть возможность сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших военных», — добавил Чавушоглу.

Minval.az