Женщина позаимствовала кисть для макияжа у подруги и осталась парализованной.

Об этом сообщает Mirror.

27-летняя австралийка Джо Джилкрист (Jo Gilchrist) взяла инструмент, чтобы замазать тональным кремом прыщ. Через несколько дней она почувствовала невыносимую боль в спине. В больнице женщине сказали, что с помощью кисти через микротрещину в ее коже в организм проникла смертельная инфекция. Она достигла позвоночника Джилкрист и парализовала нижнюю часть ее тела.

«Та боль была сильнее, чем при родах», — рассказала пострадавшая и добавила, что врачи боялись распространения инфекции по всему телу. После операции австралийке сообщили, что всю оставшуюся жизнь ей придется провести в инвалидном кресле.

Позже выяснилось, что у подруги Джилкрист, которая одолжила ей кисть, на лице образовалась самая опасная форма стафилококка. «Моя лучшая подруга чувствует себя ужасно, но это вовсе не ее вина. У меня просто слабый иммунитет, и мой организм стал идеальной средой для размножения бактерий», — рассуждает Джилкрист.

Несколько месяцев женщина провела в больнице. После выписки ей пришлось заново учиться вести нормальный образ жизни в инвалидном кресле и растить маленького сына Томми. В процессе реабилитации Джилкрист прошла курс физиотерапии и тренировок в надежде вернуть подвижность конечностям. В результате год спустя ей удалось снова встать на ноги и начать ходить.

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