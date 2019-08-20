Министерство транспорта США опубликовало заявление, согласно которому миниатюрные лошади будут допускаться на борт самолетов, как кошки и собаки, сообщает Independent

В соответствии с новыми рекомендациями официальных лиц США, миниатюрные лошади разрешены для провоза в самолетах в качестве животных-компаньонов для эмоциональной поддержки, как коты и собаки.

В последнее время в стране продолжается спор о том, какие животные допускаются на борту коммерческих рейсов.

В заявлении министерства транспорта США было сказано, что госслужащие будут прилагать усилия, чтобы наиболее часто используемых животных-компаньонов (собак, кошек и миниатюрных лошадей) принимали на борт беспрепятственно. Однако отдельные авиакомпании по-прежнему имеют право определять, какие животные разрешены на борту в качестве домашних питомцев, и сколько их может путешествовать вместе с пассажиром.

К примеру, American Airlines разрешает брать на борт только кошку, собаку или миниатюрную лошадь в качестве животного для эмоциональной поддержки. Frontier Airlines разрешает брать только кошек и собак, что соответствует политике американского лоукост-гиганта Southwest.

В прошлом пассажиры уже пытались попасть на рейсы с животными, такими как белки, павлины и индейки.

Заявление насчет правил провоза животных было издано после случая, когда пассажирка American Airlines подала в суд на авиакомпанию за то, что бортпроводники заперли её собаку-компаньона в туалетной комнате самолета.

Minval.az