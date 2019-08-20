Президент России Владимир Путин похвалил лицо Брижит Макрон на встрече с ее супругом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Запись их диалога появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА».

На видео слышно, как лидеры стран разговаривают о работе, после чего Путин делает комплимент жене французского президента. «У вас шикарный цвет лица», — отметил Путин, на что Брижит Макрон с улыбкой ответила: «Вам надо остаться подольше».

Minval.az