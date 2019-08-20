Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно провела маневр по выводу автоматической лунной станции Чандраян-2 на орбиту Луны. Об этом сообщает космическое агентство утром во вторник, 20 августа.

«Маневр по выводу станции Чандраян-2 на орбиту Луны был успешно проведен сегодня, 20 августа 2019 года. Маневр начался в 09.02 по индийскому времени, его продолжительность составила 1738 секунд», – говорится в сообщении.

В ISRO подтвердили, что посадочный модуль Викрам, который должен доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход Прагаян, приземлится на поверхности спутника Земли 7 сентября в соответствии с графиком.

22 июля Индия запустила к Луне миссию Чандраян-2. Тяжелая трехступенчатая ракета GSLV Mk-III стартовала с Космического центра имени Сатиша Дхавана и успешно вывела лунную станцию на промежуточную орбиту.

Индийская миссия состоит сразу из трех аппаратов – орбитального аппарата, посадочной платформы Викрам и шестиколесного лунохода Прагаян.

Minval.az