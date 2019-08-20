Королевство Бахрейн стало первым арабским государством, которое вошло в возглавляемую США международную коалицию по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива.

Об этом говорится в распространенном в понедельник Пентагоном заявлении главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи.

«Я высоко ценю решение Его Величества короля Хамада бен Исы Аль Халифы присоединиться к Великобритании и Соединенным Штатам и стать активным участником в деле сохранения свободы судоходства, содействия безопасности на море и снижения напряженности в регионе, — отметил Маккензи. — Свободные торговые потоки через международные водные пути являются стержнем мировой экономики, и мы высоко ценим руководящую роль и поддержку Королевства Бахрейн в предотвращении агрессии, направленной на ограничение этой свободы. Угрозы свободным торговым потокам являются международной проблемой, требующей международного решения, и мы рады, что Королевство Бахрейн станет частью этого решения».

«Мы рассчитываем на сотрудничество с другими странами в деле обеспечения свободы навигации», — заключил генерал. Он не пояснил, какую роль будет играть Бахрейн в коалиции. В королевстве 31 июля прошла встреча по созданию коалиции в регионе Персидского залива.

Госдепартамент США в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе. 31 июля глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с заявлением о том, что Германия отказывается от участия в инициированной США коалиции.

Minval.az