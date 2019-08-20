Сильный град в департаменте Рона во Франции нанес значительный ущерб виноградникам в регионе Божоле, сообщает RTL.

Как рассказали местные виноделы, градины по размерам были сравнимы с мячами для настольного тенниса. Многие виноградники оказались практически уничтожены всего за несколько недель до сбора урожая.

«Медуза» отмечает, что из винограда, собранного в Божоле, делают известный во многих странах мира сорт молодого вина Божоле-нуво: оно поступает в продажу всего через несколько недель после сбора урожая. Во Франции третий четверг ноября, когда вино нового урожая начинают продавать, неофициально отмечается как «день Божоле».

⛈ De gros orages de grêle sévissent dans le Beaujolais ce soir, comme ici à Pouilly-le-Monial dans le Rhône. (https://t.co/SCpJXc1GZv) pic.twitter.com/b5hO7x0ePH — Météo Express (@MeteoExpress) 18 августа 2019 г.

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