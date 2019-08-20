Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, собирает собственную команду для работы с криптовалютами.

Mastercard, партнер Facebook Inc в рамках проекта создания криптовалюты Libra, приняла соответствующее решение, поскольку «хочет быть известной не только как компания, занимающаяся банковскими картами; хочет быть технологической компанией», считает аналитик CreditCards.Com Тед Россман, которого цитирует «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

Старший вице-президент Mastercard Сет Эйсен сказал, что компания ищет новые способы повышения своей стоимости.

«Внимание к технологии блокчейн и криптовалютам — часть этой работы», — отметил он.

Minval.az