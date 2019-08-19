Украинская компания «Укртрансгаз» собирается запустить маршрут импорта газа через Румынию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с 2020 года по такому маршруту на Украину ежегодно будут импортироваться 1,5 млрд куб. газа.

Уточняется, что прошли переговоры между компаниями «Укртрансгаз», «Молдовагаз» и операторы ГТС других стран. Планы на запуск газа по новому маршруту были согласованы.

Импорт газа через Румынию не будет зависеть от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Minval.az