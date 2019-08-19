В генпрокуратуре Узбекистана проинформировали о возбуждении новых уголовных дел против дочери первого президента страны Гульнары Каримовой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение было принято на основе проверок и заявлений граждан. Ее подозревают в хищении госсредств и заключении сделок, которые не отвечали интересам Узбекистана.

«Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, она также при помощи насилия принуждала граждан и компании передавать имущество ее предприятиям.

Minval.az