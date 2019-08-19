Букмекеры назвали главных претендентов на премию «Оскар 2020». Основным фаворитом является актер Хоакин Феникс, который известен главной ролью в фильме «Джокер» Тодда Филлипса. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на NME.

Фильм в ближайшее время дебютирует на Венецианском кинофестивале, который стартует в конце этого месяца. Это будет один из тех редких случаев, когда картина, снятая по комиксам, будет представлена в рамках этого мероприятия.

Среди других претендентов на победу: Том Хэнкс (за роль в фильме «Прекрасный день по соседству»), Тэрон Эджертон за роль в «Рокетмене», а также Антонио Бандерас за работу в «Боли и славе».

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