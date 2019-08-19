Обозреватель The National Interest Майкл Пек задается вопросом, превращается ли Индия в ядерную сверхдержаву.

Согласно имеющейся информации, у страны есть амбициозная программа, по которой правительство планирует разместить разные ракеты, дорогостоящие в обслуживании и эксплуатации. В распоряжении страны находится примерно 130-140 ядерных боеголовок, но предполагается, что их станет еще больше. По данным американских экспертов, у Индии есть плутоний, которого хватит на 150-200 ядерных боеголовок. Кроме того, страна занимается строительством новых установок по производству этого металла.

Также подчеркивается, что Индия модернизирует свой ядерный арсенал и разрабатывает по меньшей мере пять новых систем вооружения. Также Нью-Дели работает над крылатой ракетой Nirbhay, которая является аналогом американских «Томагавков». Уточняется, что ядерным силам Индии 15 лет, но у страны есть четыре типа ракет наземного базирования, пишет «Газета.ру».

Minval.az