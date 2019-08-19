Британец Пол Дюрант, в 2004 году убивший и якобы съевший женщину, вышел на свободу и живет в Лондоне, сообщает британский таблоид Mirror.

По данным издания, преступнику исполнилось 60 лет. В 2004 году он взял на себя вину за исчезновение своей подруги, 41-летней Карен Даррелл. По его признанию, он забил ее до смерти тупым предметом, а затем расчленил и частично съел. В квартире, на которую он указал, обнаружили нож, пилу и много крови, но тело Даррелл, матери двоих детей, так и не нашли.

Дюрант, бывший героинозависимый, скрывался в Испании от британских властей, так как был виновен в двух случаях ограбления. В Испании его приговорили к 12 годам тюрьмы за жестокое убийство, но уже в 2010 году передали в Великобританию, где он пробыл в тюрьме еще почти девять лет — в том числе в наказание за ограбления.

Как сообщает издание, примерно месяц назад убийца вышел на свободу и сейчас проживает в районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона.

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