Президент Афганистана Ашраф Гани в понедельник пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться террористы «Исламского государства», сообщает агентство Associated Press.

«Мы отомстим за пролитую кровь каждого мирного жителя. Наша борьба против террористов ИГ будет мстительной, и мы ликвидируем их», — сказал Гани. Он призвал международное сообщество присоединиться к действиям Кабула.

Его комментарий последовал после того, как в субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».

По сообщениям ряда западных СМИ, террористы распространили в воскресенье в соцсетях заявление, в котором утверждают, что сначала смертник взорвал бомбу. Затем, когда на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, террористы подорвали заминированный автомобиль.

Жертвами теракта стали не менее 63 человек, в том числе дети. Еще около 200 получили ранения.

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