Трое гражданских погибли, 12 пострадали при атаке на турецкий военный конвой в Идлибе. Об этом в понедельник заявило Министерство национальной обороны Турции.

«Было совершено нападение с воздуха на наш конвой, двигавшийся на наблюдательный пункт номер девять. Трое гражданских лиц погибли, 12 пострадали», — цитирует заявление министерства агентство Anadolu.

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Сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции в провинции Идлиб, сообщает в понедельник турецкое агентство DHA.

По информации агентства, военный конвой передвигался в районе Хан-Шейхуна между турецкими наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации. О пострадавших не сообщается.

Ранее сирийское государственное телевидение со ссылкой на МИД страны сообщило, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведет армия САР.

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