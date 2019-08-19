Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в авторской программе Дмитрия Гордона на телеканале «Наш» рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не пользуется интернетом.

«Это старая история. Года три-четыре назад я ему задал этот же вопрос, и он мне сказал: твой интернет (мой интернет!) – это сплошная дезинформация и манипуляция. «Вот смотри», – и показал на стол, там лежат папки. – «Каждая подписана генералом, если меня обманут (а я принимаю на основе этой информации решения, от которых зависят миллионы людей), я могу погоны сорвать… А эти ваши ники – это что вообще такое?!» Это было четыре года назад, что сейчас – я не знаю».

Он также отметил, что считает Путина одиноким человеком.

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