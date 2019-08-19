В Иране закончились работы по созданию зенитно-ракетного комплекса «Bavar-373» («Вера-373»), о проектировании которого сообщалось ещё несколько лет назад.

Как сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на министерство обороны страны, ЗРК будет представлен уже на следующей неделе. Предполагается, что его презентация будет приурочена ко Дню оборонной промышленности, который отмечается 22 августа.

Изначально Тегеран взялся за разработку собственных средств противовоздушной обороны, чтобы не быть зависимым от международных санкций, коснувшихся, в частности, закупок российских С-300. Хотя Москва в итоге и поставила исламской республике свои системы, их всё равно недостаточно для иранских нужд.

По данным минобороны Ирана, новый комплекс «Bavar-373» по своим характеристикам аналогичен российским С-300 и способен поражать цели в радиусе 200 км на максимальной высоте до 27 километров.

Minval.az