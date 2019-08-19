По меньшей мере 418 человек задержали в Турции по подозрению в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает «Анадолу» со ссылкой на заявление МВД страны.

По данным ведомства, задержания прошли в 29 провинциях по всей стране. Операции пока не завершены.

Кроме того, смещены со своих постов мэры столиц одноименных провинций — Диярбакыра и Мардина на юго-востоке страны и Вана на востоке Турции. Пока их на постах заменят губернаторы. Всех трех мэров подозревают в том, что они являлись членами РПК и агитировали за курдов.

Minval.az