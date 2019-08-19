МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия.

«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна…», — цитирует гостелеканал Syria TV заявление МИД.

Ранее источник РИА Новости с места событий сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен армией.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу «режим прекращения огня». Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

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