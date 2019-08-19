Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния, сообщает РБК.

По словам Картера, военная помощь странам Африки и отправка туда небольших по численности элитных отрядов для борьбы с терроризмом позволит сделать так, чтобы развивающиеся страны «ориентировались скорее на Запад, а не на группу Вагнера».

Говоря о России, Картер признал, что «угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрей, чем предполагали британские эксперты в 2015 году».

«Они стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свою точку зрения за истину. Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них является лучшим союзником, чем страны Запада», — отметил военачальник.

По словам Картера, не совсем понятно, что с этим теперь делать. Западные демократии, сказал он, должны придумать способы защиты правды и найти методы борьбы с теми, кто ведет подрывную деятельность. Особую роль Картер придал контрразведке.

«Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться при помощи технологий, которые привели к этой эволюции», — добавил глава Генштаба.

ЧВК Вагнера, как писали СМИ, связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Ее предполагаемый командир Дмитрий Уткин является генеральным директором «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Пригожина.

На официальном уровне существование ЧВК не признается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после появления Уткина на приеме в Кремле в честь празднования Дня героев Отечества заявил, что не знает, чем известен этот человек.

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