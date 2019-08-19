Британская исследовательская группа Forensic Architecture рассказала о новых доказательствах участия российских военных в боях под Иловайском на Украине летом 2014 года. Об этом пишет британская The Guardian.
По информации издания, доказательства включают многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины, в том числе снимки танка Т-72Б3. В 2014 году эта модель была на вооружении только у российских вооруженных сил.
В Forensic Architecture утверждают, что доказательства причастности Москвы к вооруженному конфликту в Донбассе были собраны из открытых источников.
Все доказательства будут приложены к делу, которое будет рассматриваться в ЕСПЧ. Фотографии и видеоматериалы опубликованы на общедоступной онлайн-платформе.
Украинские военные попали в окружение под Иловайском в августе 2014 года. Россия последовательно отрицает любую причастность к боевым действиям.