Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, вероятно, не будет продлевать для Huawei временную генеральную лицензию и давать отсрочку, а также вести любые дела с компанией. Об этом сообщает CNBC.

По словам Трампа, я настоящее время он не хочет иметь никаких дел с китайской компанией Huawei.

«Более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу», — отметил Трамп.

Также американский лидер назвал причину такого настроения по отношению к Huawei. Как утверждает Трамп, эта китайская компания является угрозой для национальной безопасности США.

Стоит отметить, что срок до этого выданной лицензии закончился в понедельник, 19 августа.

Minval.az