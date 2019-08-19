Иранский танкер Grace 1, задержанный 4 июля по запросу США по подозрению в нарушении режима санкций против Сирии, покинул Гибралтар.

Подтверждающее это сообщение разместил на своей странице в Twitter посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

«Мы подтверждаем, что спустя 45 дней после остановки в водах Гибралтара иранский нефтяной танкер начал движение в направлении международных вод», — написал посол.

«Большое внимание со стороны политиков мирового и регионального уровней демонстрирует важность тех международных политических и правовых усилий, которые были предприняты в последние дни», — добавил он.

В воскресенье газета The Wall Street Journal проинформировала, что танкер покинул Гибралтар около 23:00 по местному времени (01:00 понедельника по бакинскому времени). В Организации портов и судоходства Ирана в четверг сообщали, что танкер, раньше ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.

Minval.az