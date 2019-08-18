18 августа на антиправительственную акцию протеста в Гонконге вышли 1,7 млн человек. О таком количестве митингующих сообщили организаторы демонстрации, пишет «Гордон» со ссылкой на интернет-портал Hong Kong Free Press.

В целях безопасности активистам запретили шествие, однако разрешили находиться в парке «Виктория» до вечера. Однако через несколько часов после начала митинга протестующие прошли по улицам города, не смотря на дождь. В полиции сообщили, что не будут применять силу к активистам, пока протест мирный.

По данным правоохранителей, в парке было 128 тыс. демонстрантов. О столкновениях на акции не сообщается.

Minval.az