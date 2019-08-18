Максим Виторган, отдыхающий сейчас на Кипре с детьми и молодой возлюбленной, попал в очень неприятную ситуацию. Накануне у актера пропал кошелек, в котором находились кредитные карты и большая сумма наличных денег. Артист сильно расстроен и просит воришек вернуть ему кошелек, без которого его дальнейший отдых находится под угрозой срыва.

«Никогда во время поездок не кладите все деньги и карты в одно место», — учил я своих старших детей с малолетства. И они, вроде бы, следуют этому мудрому совету. Они — да. А вот я… Порой источник мудрости после ее передачи перестаёт быть ее носителем», — приводит слова Максима издание «7Дней».

Он рассказал, что заметил пропажу кошелька на выходе из ресторана. «Успев заплатить за ужин, но не успев сесть в машину, я потерял кошелёк, в котором было всё — и все деньги, и все карты. Чтобы вы не думали, что я жду сочувствия и давлю на жалость, скажу, что на ужин были лобстеры и крабы. Знаю, для многих эти два слова (ну ещё «устрицы» и «пармезан», конечно) прекрасный раздражитель. Чтобы доставить радость тем, кому этого мало, скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой Gavi. Ну я же говорю: там было всё», — жалеет актер.

Он призвал местных жителей поступить благородно и вернуть ему его кошелек. «Во-первых, мне очень идут деньги из моей коллекции, а, во-вторых, так вы докажете, если не божественное происхождение человека, то, как минимум, следы его присутствия в вас. Ну и просто есть хочется», — признался Максим. Конечно маловероятно, что актер сможет вернуть деньги обратно. Тем не менее, он на это очень рассчитывает.

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