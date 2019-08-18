Ученые призывают власти России и Штатов сократить ядерные арсеналы, а лучше — их уничтожить. Иначе, в случае полномасштабного конфликта с использованием стратегических вооружений, на смену всему разнообразию климата на Земле придет «долгая ядерная зима», информирует «Росбалт» со ссылкой на The Daily Mail.

Она продлится, предостерегают специалисты, целое десятилетие. Около 150 млн т сажи попадет в воздух после ядерных взрывов, а под действием ветра за считанные недели эта сажевая пелена окружит планету. Из-за того что такие черные тучи перекроют солнечный свет, средняя температура упадет на 9 градусов Цельсия.

Атмосфера начнет расчищаться от сажи только через семь лет (потому что все это время будет выпадать куда меньше дождей), еще три года понадобится на то, чтобы «уровень света вновь стал нормальным», сказано в материале.

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