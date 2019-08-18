Террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ) взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибло 63 человека, сообщает 18 августа «Гордон» со ссылкой на Associated Press.

В заявлении ИГИЛ отмечается, что один из боевиков «Исламского государства», «стремящийся к мученической смерти», атаковал «большое шиитское собрание в Кабуле».

Представители боевиков «Талибана», в свою очередь, осудили нападение и отрицают свою любую причастность.

Minval.az