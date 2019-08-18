Несмотря на то, что Мадонна еще в прошлом году «разменяла» шестой десяток, она явно не собирается остепеняться. Она не устает преображаться и постоянно радует фантов экстравагантными снимками. Так, в день рождения она поделилась новым кадром, на котором запечатлела наряд для празднования личного праздника. По случаю торжества Мадонна облачилась в генеральский мундир, украшенный орденскими «планками». Но при этом «забыла» надеть форменные брюки! Из-под нижнего края мундира едва виднелись ультракороткие шортики.

Мадонна дополнила свой костюм чулкам в сеточку, а в руках гордо держала генеральскую фуражку. К тому же, она украсила мундир бэджиком с надписью «Madame X» — именно так называется ее новый альбом. Между прочим, этот альбом очень понравился двум младшим приемным детям певицы — близнецам Эстер и Стелле. В ответ на вопрос, который им задали недавно, кто их мама, девочки дружно отреагировали: «Как это кто? Конечно, ее зовут Madame X!»

Что же касается самого праздника, то он прошел очень весело: с шампанским, танцами и музыкой, отмечает издание «7Дней». Его устроила для певицы ее команда при поддержке двух старших приемных детей Мадонны — Дэвида и Мэрси. Они даже записали на память темпераментный танец, который исполнили в честь дня рождения мамы. А она исполнила для всех для них в знак признательности одну из своих песен.

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