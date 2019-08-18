В пригороде Парижа Леваллуа-Перре произошёл пожар, уничтоживший около 4,5 тысячи квадратных метров торговых площадей. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Le Parisien.

Пламя вспыхнуло в ночь с субботы на воскресенье в одном из помещений рынка, который находится в одном здании с Дворцом спорта и квартирами, жители которых будут размещены в павильонах для отдыха. Пока не известно, является ли возгорание случайным или кто-то устроил поджог.

В огне никто не пострадал. В ликвидации возгорания приняли участие около 160 пожарных.

Minval.az