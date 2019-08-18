Министерство образования Греции приняло решение о закрытии еще пяти школ этнических турок в Западной Тракье.

Предлогом для решения названа нехватка учащихся в начальных школах селений Большая Доганджа, Бурдуклу, Беликли, Дундарлы и Зейнелли.

Общее число школ этнических турок, закрытых с 2011 года, достигло 65.

Глава Общества педагогов SÖPA в Салониках Салих Ахмет осудил действия Минобразования Греции.

«Согласно законодательству для закрытия школы нацменьшинств требуется разрешение совета общины. На деле этого не происходит. При этом недовольство этнических турок игнорируется официальными инстанциями Греции», — отметил глава SÖPA, слова которого приводит «Анадолу».

По его словам, истинной целью властей является минимизация числа школ нацменьшинств, что недопустимо.

Салих Ахмет призвал Афины к диалогу по данному вопросу.

Minval.az