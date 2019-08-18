Ставка Кремля на то, что распыленная экономика России наконец начнет быстрее расти во втором полугодии 2019-го года, очевидно, проигрывает. Поскольку международный спрос на сырье слабеет из-за глобальной торговой войны. Министр экономики РФ Максим Орешкин признал, что российский экспорт сократился на 14%. А экспорт угля «резко падает». Будучи крупнейшим экспортером энергоносителей, Россия сильно зависит от спроса на топливо и другое сырье за рубежом, — пишет Bloomberg (перевод — УНИАН).

«Очевидно, что торговая война и отступление от глобализации сильно ударит по мировой экономике и надавит на промышленность и цены на сырье. Конечно же, мы почувствуем последствия», — сказал Орешкин.

Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем, создав давление на глобальную экономику и выбив из-под ног недоразвитых экономик, таких как Россия, опору, на которой они планировали построить экономический рост через увеличение государственных расходов.

Орешкин оказался в затруднении из-за давления, поскольку пять лет падение доходов сокращает популярность Владимира Путина. А это выливается в то, что россияне все чаще выходят на протесты. В январе-марте экономика РФ выросла всего на 0,5%.

И экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что во втором полугодии этот показатель будет составлять лишь 0,8%.

«По лучшему сценарию, во втором квартале экономический рост России был на уровне 0,8%. Но он мог быть еще ниже. Ключевые индикаторы говорят, что Россия в жесткой стагнации или даже почти в рецессии», — говорит профессор московской «Новой экономической школы» vОлег Шибанов.

Инвестирование в государственный план расходов на 400 миллиардов долларов должен был усилить экономический рост. Но эксперты говорят, что эффект будет очень сдержанным. План под названием «Национальные проекты» стал частью цели Путина увеличить ВВП на душу населения как минимум на половину до середины следующего десятилетия.

Новые санкции, введенные на прошлой неделе, запрещают инвесторам из США покупать новые долговые бумаги не в рублях еще больше ограничит доступ России к западным специальным знаниям и финансированию, необходимых для восстановления российской экономики.

Такого мнения придерживаются эксперты Moody’s. МВФ, который недавно снизил прогноз для России, считает, что санкции уже отобрали 0,2% в ежегодного роста с 2014 года. В фонде считают, что в этом году глобальная экономика расширится на 3,2%, а в следующем – на 3,5%.

Но нынешний уровень, ниже 3,3%, будет самым слабым с 2009 года. «Спрос на сырье слабеет, когда перспективы Китая так или иначе ухудшаются. И это особенно важно для России, поскольку китайский рынок важен для Москвы. Чем хуже Китаю, тем хуже и России», — сказала экономист Renaissance Capital в Москве София Донец.

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