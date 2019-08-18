Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку в Кабуле, в результате которой, по последним данным, погибли 63 человека, и выразил соболезнования родственникам погибших, передает РИА Новости.

«Я решительно осуждаю бесчеловечное нападение на свадебный зал в Кабуле прошлой ночью… От имени народа я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых», — написал Гани в Twitter.

Он также заявил, что в связи с атакой было созвано чрезвычайное совещание по вопросам безопасности.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. По последним данным, погибли 63 человека, более 180 получили ранения.

Minval.az