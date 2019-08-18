Правоохранительные органы Болгарии обнаружили на складе плодоовощной продукции в курортном городе Бургас 75 кг кокаинаобщей стоимостью около 2,6 миллиона евро.

Информацию об этом подтвердил прокурор областной прокуратуры Бургаса Георгий Чинев, сообщает Укринформ.

«75 килограммов кокаина обнаружено среди коробок с бананами, которые недавно были завезены на склад. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,6 миллиона евро», – сообщил прокурор.

По его словам, наркотик был уже расфасован и готов к продаже.

Получателем бананов из Эквадора в товарных накладных указана одна из торговых фирм Бургаса.

Начато уголовное расследование.

По болгарским законодательством, торговля наркотиками карается заключением до 15 лет и штрафом до 50 тысяч евро.

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