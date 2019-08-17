Инженер Саад аль-Досери рассказал, что управление по проведению общественных работ Катара вместе с японской компанией начало красить улицы в центре Дохи в голубой цвет. Об этом сообщает газета «Ар-Райя».

По его словам, это делается для того, чтобы охладить дороги.

Он пояснил, что температура темного асфальта выше на 20°C, чем фактическая температура.

Это объясняется тем, что черный цвет притягивает, а также излучает тепло, уточнил он.

«Поэтому решено покрасить отдельные улицы в голубой цвет, чтобы уменьшить температуру асфальта на 15-20°C», — объяснил Аль-Досери.

Он также добавил, что после того, как дороги покрасят в голубой цвет, на протяжении полугода будут вестись наблюдения за температурными изменениями.

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