Пользователи «Твиттера» призвали к бойкоту ремейка классического полнометражного мультипликационного фильма «Мулан» после того, как сыгравшая главную роль актриса Лю Ифэй высказалась в поддержку полиции Гонконга.

Об этом сообщает портал Life. Ифэй, которая родилась в КНР, а позже стала натурализованной гражданкой США, разместила в китайском сервисе микроблогов Weibo пост в поддержку правоохранителей Гонконга, которые в течение нескольких недель разгоняют недовольных политикой властей протестующих. Актрису поддержали пользователи платформы, однако, как пишет Би-би-си, это могло произойти из-за того, что комментарии в Weibo модерируются.

Пользователи «Твиттера», доступ к которому в Китае закрыт, раскритиковали Ифэй, обвинив в поддержке полицейской жестокости, и призвали бойкотировать «Мулан». Юзеры также упрекнули актрису в том, что она — гражданка США — считает, что жители Гонконга не достойны иметь прав, полученных ею на новой родине.

Minval.az