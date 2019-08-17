Первыми жертвами в противостоянии НАТО и России, если такое произойдет, станут Эстония, Латвия, Литва и Польша. Такое мнение выразил американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.

По мнению Янга, восточноевропейские государства, члены НАТО, обладают «ужасным» флотом и страдают от «унаследованных концепций» и оборудования, поэтому мало что могут сделать против России в случае ее нападения.

При этом он упомянул, что у стран Восточной Европы или есть старые, или нет военных кораблей, «концепций обучения», финансирования. Они не понимают, что военно-морской флот должен быть в море, а не просто готовиться к отплытию.

По мнению Янга, нужно перестроить западные линии так, чтобы высвободить более способные итальянские и греческие силы для выполнения операций на открытом море, передает портал «360tv».

Особенно эксперт отметил Балтийское море, в котором корабли сталкиваются с серьезными проблемами. Дело в том, что оно сравнительно мелкое, имеет небольшую соленость и видимость. Кроме того, для него характерны большие температурные колебания. Все это в совокупности создает сложную обстановку для противолодочной войны. Ситуация, по мнению Янга, осложняется еще и высокой военизированностью Калининградской области.

По мнению специалиста, в настоящее время наилучшие перспективы развития флота имеет Польша, а наихудшие — Эстония. Янг считает, что прибалтийские страны должны объединить свои военно-морские возможности.

Minval.az