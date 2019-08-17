Полицейские изъяли более 300 ежей, три игуаны, двух кенгуру, павлина и большого питона, а также других животных, которых незаконно содержал один зоолюбитель в городе Ромьюлус.

О домашнем зоопарке в американском штате Мичиган сообщил «сознательный гражданин». После этого служащие отдела по контролю за животными и полицейские произвели обыск здания, где и нашли животных.

«Там было более 300 ежей, шесть кроликов породы фландр, три крупных игуаны, два кенгуру, павлин, песец и по-настоящему большая змея… сетчатый питон длиной в 16 футов (около пяти метров) и массой в 200 фунтов (примерно 90 килограммов)», — сообщили в полиции, передает портал «360tv».

В полиции напомнили, что в городе запрещено держать экзотических животных, так что всех уже передали в специальные службы, которые могут о них позаботиться. Владельца зоопарка тоже нашли.

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